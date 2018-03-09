Лавров счел сравнение историй Скрипаля и Литвиненко неуместным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неуместными сравнение и параллели между отравлениями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, сообщает «Интерфакс».

Министр указал, что причина гибели Литвиненко не установлена окончательно. «Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве, — сказал Лавров на пресс-конференции с Мусой Факи Махаматом, председателем Комиссии Африканского союза. — Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию, так до конца и не расследована».

Министр напомнил, что Россия предлагала Великобритании сотрудничество в расследовании гибели экс-офицера ФСБ, но британцы отказались. «Британское правосудие сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным просто вынести голословный вердикт, который отнюдь не исчерпывающий. Многие факты, связанные с этой трагедией, куда-то они замели под ковер», — заключил Лавров.

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8 марта стало известно, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых отравили нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери, находятся в коме. В таком же состоянии пребывает полицейский, первым прибывший на место происшествия. «Мы рассматриваем это как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия», — сказал представитель Скотленд-Ярда Марк Роули. Какое именно средство применили злоумышленники, пока не уточняется.

Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками между Российской Федерацией и США.

Александр Литвиненко, бывший офицер ФСБ, получивший убежище в Великобритании в 2000 году, умер 24 ноября 2006-го в Лондоне. При вскрытии в его организме обнаружили радиоактивный элемент полоний-210. Судебное разбирательство по делу о гибели Литвиненко британский суд прекратил в марте 2016 года.

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