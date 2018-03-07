Раскрыты подробности отравления российского шпиона в Великобритании

Стало известно, чем был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в следственных органах.

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Следователи считают, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. Источник не уточнил, каким именно, однако издание поясняет, что из таких веществ известны ВИ-газ (VX) и зарин.

В британском городе Солсбери бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия 5 марта попали в больницу после контакта с неизвестным веществом. Инцидент произошел днем в торговом центре. Здание ТЦ и еще несколько объектов в городе были оцеплены для проверки специалистами радиационной, химической и биологической защиты.

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 агентов российских спецслужб. Среди вернувшихся в Москву значилась Анна Чапман. Позднее лишенный звания и наград Скрипаль получил убежище в Великобритании.

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