Отравление шпиона Скрипаля заставило британцев вспомнить про Березовского

После отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери председатель специального комитета по внутренним делам Великобритании Иветт Купер попросила полицию повторно расследовать 14 загадочных случаев смерти россиян на территории страны. Об этом говорится в ее депутатском обращении.

В документе сказано, что речь идет о гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, бизнесменов Александра Перепеличного и Бориса Березовского, а также других девяти россиян из расследования Buzzfeed. Купер подчеркнула, что в полиции Соединенного Королевства их смерти не вызвали никаких подозрений, но разведка США заподозрила в причастности к ним российские спецслужбы или мафиозные группировки.

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«Пересмотр всех этих дел и принятых по ним решений будет логичным продолжением действий, направленных на то, чтобы ни одно покушение на невинную жизнь на английской земле не осталось нераскрытым», — написала парламентарий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неуместным сравнение отравлений Скрипаля и Литвиненко. Министр напомнил, что причина гибели экс-офицера ФСБ до сих пор точно не установлена.

Об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом стало известно 5 марта. Обоих пострадавших немедленно госпитализировали; уже в английской больнице они впали в кому. Вместе с ними от вещества пострадали еще 19 человек.

Получивший в 2000 году убежище в Великобритании Александр Литвиненко умер 24 ноября 2006 года в Лондоне. При вскрытии в его организме нашли радиоактивный элемент полоний-210. Судебное разбирательство по делу о его гибели было прекращено в марте 2016-го.

Тело Бориса Березовского с веревкой на шее было найдено 23 марта 2013 года в его доме в пригороде Лондона. Основной версией называлось самоубийство.

Бизнесмен Александр Перепеличный, рассказавший о переводе за границу миллиардов бюджетных рублей, умер в 2012 году во время утренней пробежки в английском графстве Суррей. В ходе тщательного расследования его смерть была признана естественной.

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