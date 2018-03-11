РФС отреагировал на слова о бойкоте чемпионата мира из-за отравленного шпиона

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал сообщения о том, что власти Великобритании обсудят возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Его слова передает RT.

«Они в свое время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться», — заявил Симонян.

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Первый вице-президент РФС отметил, что чемпионат мира проведут в любом случае, даже если какие-то государства откажутся в нем участвовать. «Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. <...> Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа», — заявил он.

10 марта стало известно, что британские власти рассматривают вариант бойкота чемпионата, если Москва окажется причастна к отравлению в Англии разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. По информации издания, на турнир могут не приехать политики и чиновники; предполагается, что этому примеру могут последовать также Австралия, Япония и Польша.

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