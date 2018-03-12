МИД призвал ответить за «загадочно умерших на британской земле» россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о российском следе в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, «британский парламент устроил цирковое шоу и очередную информационно-политическую кампанию, основанную на провокации». «Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела, — про [экс-офицера ФСБ Александра] Литвиненко, [олигарха Бориса] Березовского, [бизнесмена Александра] Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле», — добавила она.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

Ранее 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на выступлении в британском парламенте, что российская сторона может быть причастна к отравлению в Солсбери бывшего военного офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Мэй предположила, что отравление могло произойти в результате преднамеренных действий со стороны России в отношении Великобритании либо из-за потери Москвой контроля над подобными отравляющими субстанциями.

66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания на скамейке в сквере Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. От отравления пострадал еще 21 человек, в том числе сержант полиции, первым прибывший на место происшествия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!