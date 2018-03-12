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Великобритания нашла российский след в отравлении Скрипаля

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Лондон считает очень вероятным, что Россия может быть причастна к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters.

«Сейчас ясно, что Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, разработанным Россией», — цитирует главу правительства Metro.

Мэй сообщила, что Лондон требует объяснений от российского посла на тему того, каким образом в Солсбери оказались следы этого вещества. Она предположила, что это могло произойти в результате преднамеренных действий со стороны России в отношении Великобритании либо из-за потери Москвой контроля над подобными отравляющими субстанциями.

Премьер добавила, что если Лондон не получит заслуживающего доверие ответа, то британское правительство будет рассматривать произошедшее как незаконное применение Россией силы в отношении Соединенного Королевства.

Российское руководство считает, что случившееся со Скрипалем — не вопрос повестки дня Москвы. «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — прокомментировал эту тему президент Владимир Путин.

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

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