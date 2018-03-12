Путин дал совет британцам в связи с отравлением шпиона Скрипаля

Президент России Владимир Путин посоветовал британцам провести должное расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля перед тем, как обсуждать инцидент с Москвой. Его слова в понедельник, 12 марта, передает «Интерфакс».

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста британского телеканала «Би-би-си» о том, несет ли Россия ответственность за этот инцидент.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что официальных обвинений Лондона в адрес Москвы не прозвучало. «Речь идет о разных информационных упражнениях британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», — отметил Песков.

10 марта издание The Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что британские власти рассматривают вариант бойкота чемпионата мира по футболу, если Москва окажется причастна к отравлению разведчика Скрипаля и его дочери.

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. В настоящее время они находятся в коме.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!