Премьер Британии раскрыла название газа в «деле Скрипаля»

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы боевых газов под названием «Новичок». С таким заявлением выступила премьер Британии Тереза Мэй, передает в понедельник, 12 марта, «Би-би-си».

По ее словам, данные основаны на результатах клинических исследований, которые якобы подтвердили наличие следов этого соединения в организме Скрипаля.

Политик заявила, что Москва должна предоставить все материалы по программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия к концу вторника. «Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны, либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки», — сказала Мэй.

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В случае бездействия Москвы Лондон приравняет ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства», — резюмировала премьер.

По данным из зарубежных открытых источников, «Новичок» был якобы разработан в Советском Союзе в 70-х — 80-х годах ХХ века в рамках программы «Фолиант». Это бинарное, двухкомпонентное отравляющее вещество четвертого поколения, причем каждый из компонентов является безвредным, но при смешении образуется яд, действие которого по силе на порядок превосходит известные боевые газы. В российских источниках достоверная информация о «Новичке» отсутствует.

Российское руководство считает, что случившееся со Скрипалем — не вопрос повестки дня Москвы. «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — прокомментировал эту тему президент Владимир Путин.

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

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