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09:13, 24 июля 2026 (обновлено: 10:21, 24 июля 2026)Экономика

В России анонсировали производство несертифицированного самолета

Хабаровский губернатор Демешин анонсировал начало серийного производства SJ-100 осенью
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Серийное производство самолета SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, начнется осенью текущего года. Об этом заявил губернатор Хабаровского края (модель выпускается на заводе в Комсомольске-на-Амуре) Дмитрий Демешин, передает ТАСС.

«SJ-100 у нас полностью импортозамещен. И, соответственно, в этом году по осени начнется уже переход в серию», — подчеркнул чиновник.

Он не уточнил, будет ли машина к тому моменту сертифицирована. К настоящему времени сертификат типа получил только двигатель ПД-8, предназначенный для самолета. Месяц назад глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что выйти на получение необходимых документов по самолету получится только в конце текущего или начале 2027 года.

При этом в декабре прошлого года глава «Ростеха» (головная структура производителя) Сергей Чемезов утверждал, что сертификация самолета состоится в начале 2026 года. Комплексная программа развития гражданской авиации, утвержденная правительством в июне 2022 года, предусматривала начало поставок SJ-100 еще в 2023 году.

По словам Демешина, российским регионам необходимы примерно 100 самолетов. «Часть потребности будет закрываться самолетами Ил-114-300, а часть — SJ-100», — заключил он.

Самолет Ил-114-300 уже получил сертификат типа, но со значительными ограничениями по условиям эксплуатации, что исключает его использование на регулярных рейсах. В связи с этим основному заказчику — дальневосточной авиакомпании «Аврора» — машины предполагается поставлять не раньше 2028 года.

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