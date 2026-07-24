В сети оценили новые снимки Марии Шараповой в купальнике

В сети восхитились новыми снимками теннисистки Марии Шараповой в красном купальнике

В сети оценили новые снимки бывшей первой ракетки мира, победительницы Уимблдона-2004, российской теннисистки Марии Шараповой. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя спортсменка снялась во время прыжка в бассейн под открытым небом. Она предстала перед камерой в слитном красном купальнике, держа в руке надувной красный круг.

Поклонники высказались о публикации в комментариях. «Вау, красавица, королева, принцесса», «Абсолютно очаровательная Мария», «Всегда роскошная», «Фантастические снимки», «Выглядишь потрясающе», — восхитились пользователи.

Ранее в июле лучшая теннисистка мира, белорусская спортсменка Арина Соболенко в откровенном виде попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети.