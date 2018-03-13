Трамп отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддержит обвинения в адрес России, если причастность Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании будет доказана. Слова американского лидера передает The Guardian.

«Мне кажется, что, судя по имеющимся [у британцев] доказательствам, виновата будет Россия. Не знаю, пришли ли они к какому-то выводу, — сказал Трамп. — Как только появятся четкие подтверждения, и если мы будем с ними согласны, мы присоединимся к обвинениям в адрес России или того, кто окажется виновным».

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Ранее 13 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва запросила доступ к материалам дела Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим веществом. Министр указал, что Лондон должен был обратиться к России за разъяснениями, «прежде чем ставить ультиматумы».

Днем ранее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Она потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

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