В отравлении шпиона Скрипаля нашли украинский след

Нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло храниться на территории любой бывшей республики СССР, в том числе и на Украине. Такое мнение во вторник, 13 марта, высказал РИА Новости бывший глава ФСБ России, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев.

«С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след», — заявил Ковалев.

Он также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России «абсолютный вред». «А выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором», — пояснил экс-глава ФСБ.

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Ковалев также не исключил, что к отравлению Скрипаля причастны спецслужбы Великобритании. «С учетом целой цепочки гибели предателей на территории Англии у меня создается впечатление — это моя версия, — что англичане, максимально использовав того или иного предателя в своих целях, приносят его в сакральную жертву. И говорят о том, что это Россия сделала», — отметил он.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе, и потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вещество, которым был отравлен шпион, «очевидно пришло из России». «Оно нам известно, оно находится в небольших объемах у крайне узкого круга лиц», — пояснил он.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

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