В деле Скрипаля появилась подозрительная пара

Британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них. Об этом «Росбалту» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его информации, проживающим в Англии российским бизнесменам предъявляют на опознание фотографию, на которой запечатлены два человека — мужчина с темными волосами и женщина-блондинка, их лица плохо видны. «На вид им лет 35-40. Они находятся на улице, изображают влюбленную пару», — рассказал собеседник агентства.

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Источник сообщил, что, судя по разговорам полицейских, эта пара появлялась рядом со Скрипалем в некоторых местах, а в день его отравления улетела из Англии. «Полицейские спрашивают, знакомы ли опрашиваемым эти люди, видели ли их с кем-то из российских бизнесменов. Почему-то полагают, что эта пара из России. Также задают вопросы, не поступали ли бизнесменам угрозы, связанные с тем, что этих людей нельзя опознавать», — добавил он.

Отравление Скрипаля, бывшего офицера российской военной разведки, который стал агентом британских спецслужб и отправился в Великобританию после обмена на раскрытых российских шпионов, спровоцировало международный скандал. Лондон требует от Москвы объяснить, каким образом в Соединенное Королевство попало боевое отравляющее вещество, следы которого были найдены на месте покушения, и угрожает рассматривать произошедшее как прямой акт агрессии со стороны российского государства. Россия заявляет, что не намерена отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме; предполагается, что пострадавшие, если их жизни удастся спасти, никогда не оправятся от последствий. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

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