Скрипаля обрекли на мучения до конца жизни

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в английском Солсбери нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок», в случае спасения их жизней никогда не смогут выздороветь. Такое мнение высказал проживающий в США советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, передает The Telegraph.

«Он ["Новичок"] минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное вещество нервно-паралитического действия», — отметил специалист.

Скрипаля и его дочь, по словам ученого, уже не спасти. По последним данным, россияне все еще находятся в коме, а всего за медицинской помощью из-за отравления обратился 21 человек, в том числе полицейский, первым появившийся на месте происшествия. Как утверждает премьер-министр Тереза Мэй, жертвам покушения удалось выжить только потому, что неподалеку от Солсбери находится военная научно-технологическая лаборатория Портон Даун, где хранится антидот.

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Британские власти считают, что за покушением на Скрипаля с большой долей вероятности стоит Москва, поскольку вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ, разрабатывалось именно в России, и исключительно в военных целях. Лондон требует объяснить, каким образом данное химоружие попало в Соединенное Королевство, и в том случае, если ответ окажется не заслуживающим доверия, произошедшее со Скрипалем будет рассматриваться как незаконное применение российским государством силы в отношении Великобритании.

Россия, по словам главы МИД Сергея Лаврова, не намерена отвечать на ультиматумы до тех пор, пока не будет ознакомлена с материалами следствия. В частности, Москве необходим доступ к веществу, которым был отравлен Скрипаль.

Какая-либо официальная информация об отравляющих веществах семейства «Новичок» в открытых источниках отсутствует, однако, по данным Вила Мирзаянова, один из его вариантов можно получить с помощью обычных органофосфатных соединений, изготавливаемых на химзаводах по производству удобрений или пестицидов. Это, как отмечал ученый, позволяет скрыто создавать химическое оружие в обход конвенции о его запрете. Предполагается, что вещества типа «Новичок» в 5-10 раз ядовитее вещества VX, которым был отравлен брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

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