Россия ответила на угрозу Лондона провести кибератаки

Российское посольство в Лондоне направило официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой объяснить угрозы осуществления кибератаки против России. Об этом сказано в Twitter представительства России.

«Посольство официально запросило у МИД Великобритании объяснения относительно угроз осуществить кибератаку, звучавших в парламенте и в СМИ. Россия очень серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности», — сказано в заявлении.

При этом, как заявил пресс-секретарь посольства, о кибератаках «решение может быть принято уже завтра на заседании Совета национальной безопасности». «Призываем британскую сторону еще раз взвесить последствия подобного безответственного решения», — заявил представитель посольства.

Ранее газета Times сообщила, что правительство Великобритании рассматривает возможность секретной кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По сведениям издания, британское Минобороны и Центр правительственной связи страны ускоряет разработку совместной вредоносной киберпрограммы.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от России до вечера 13 марта предоставить объяснения о возможной причастности к смерти Скрипаля. Мэй пригрозила серьезными мерами, если условия ультиматума не будут выполнены.

МИД России назвал заявление главы британского премьера «цирковым шоу» и настаивает на непричастности России к отравлению Скрипаля.

4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. Бывший полковник ГРУ получил убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!