Кремль отказался выдвигать версии о виновных в отравлении Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, какие версии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выдвигаются в Москве. Его слова в среду, 14 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это не наше дело — высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля. Потому что Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны», — сказал Песков.

Говоря об угрозе изоляции России, Песков заявил, что надеется на здравый смысл. «И что другие страны, по крайней мере, задумываются о том, есть ли какие-то доказательства, нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упреки в адрес Москвы. Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упреков быть не может», — заявил пресс-секретарь российского президента.

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«Что касается британских СМИ, то они показали свое качество и в этой истории тоже. Вряд ли они заслуживают здесь какого-то внимания как надежный источник информации, скорее, наоборот», — подчеркнул Песков.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула Москве ультиматум, согласно которому в течение 24 часов российская сторона должна правдоподобно объясниться по поводу инцидента.

Издание The Independent со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что правительство Британии разрабатывает планы экономической войны против России.

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