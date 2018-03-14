Кремль заявил о неприемлемости языка ультиматумов со стороны Великобритании

Москва не имеет никакого отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и эта позиция была доведена до Лондона по дипломатическим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 14 марта.

«Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», — подчеркнул Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва остается открытой к взаимодействию, однако не встречает такой же открытости со стороны британцев.

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Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастно российское государство. Она дала Москве срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении России «более серьезные меры».

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к инциденту. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — «это чушь».

4 марта бывший полковник ГРУ, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом.

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