Укрывшихся в Великобритании россиян взяли под охрану

Россиян, укрывшихся в Великобритании, взяли под охрану. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, ряду граждан была предоставлена охрана. «После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», — сказал один из российских политэмигрантов.

В понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков. В России его заочно арестовали за мошенничество. На его шее обнаружили следы удушения. Имела ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно, ведется расследование.

Глушков жил в округе Кингстон на юго-западе Лондона, охраны и прислуги у него не было. По словам соседей, ничего подозрительного в последнее время не происходило.

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«Коммерсантъ» отмечает, что во время последнего разговора с бизнесменом он не высказывал никаких опасений за свою жизнь. Глушков занимался подготовкой к слушаниям в Высоком суде Лондона, где собирался предоставить некие документы, подтверждающие его непричастность к хищениям.

В 2017 году Глушков был заочно приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы по делу о хищении почти 123 миллионов долларов у «Аэрофлота» в сговоре с Борисом Березовским в 1990-х годах.

В начале марта на скамейке в сквере в британском городе Солсбери нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

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