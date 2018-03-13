Чичваркин пожаловался на лузгающих семечки шпионов в Лондоне

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, перебравшийся в Великобританию почти 10 лет назад, рассказал о слежке в Лондоне. Об этом он сообщил The New York Times.

По словам предпринимателя, он заметил, что находится под наблюдением, вскоре после того, как поселился в Великобритании. Чичваркин пояснил, что перед его домом часами находились двое-трое человек. При этом они лузгали семечки, а такая привычка распространена в российской глубинке. «Штирлиц прибыл», — отметил бизнесмен.

Тем не менее в Лондоне Чичваркин чувствует себя безопаснее, чем в Москве, поскольку здесь у сотрудников российских спецслужб связаны руки. «В Москве они могут использовать оружие», — пояснил предприниматель.

О слежке рассказал и соратник оппозиционера Алексея Навального, бывший исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, перебравшийся в Великобританию в 2014 году. По его словам, он уже пережил «период паранойи». Другие опрошенные газетой россияне отметили, что стараются быть начеку.

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Чичваркин покинул Россию в 2008 году — вскоре после того, как стало известно о продаже «Евросети» инвестиционной компании ANN. В России бизнесмена объявляли в розыск по обвинениям в похищении человека и вымогательстве, однако позднее уголовное дело в отношении него было прекращено. Чичваркин заявлял, что не станет возвращаться в Россию, опасаясь нового преследования. Сейчас он владеет винным магазином Hedonism Wines в Лондоне.

4 марта на скамейке в сквере в британском городе Солсбери нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

В Британии заявили, что мужчина и его дочь были отравлены веществом «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Лондон пригрозил приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства». Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании, пока она не выполнит свои обязательства и не даст доступ к материалам дела.

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