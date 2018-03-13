Умер бежавший в Великобританию подельник Березовского

Умер бизнесмен Николай Глушков — бывший заместитель генерального директора предприятия «ЛогоВАЗ», созданного олигархом Борисом Березовским. Об этом в Facebook сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Обстоятельства смерти Глушкова он не уточнил, указав в своей публикации лишь годы жизни мужчины. Ему было 68 лет.

В 2017-м предприниматель был заочно приговорен московским судом к восьми годам лишения свободы по делу о хищении почти 123 миллионов долларов у «Аэрофлота» в сговоре с Березовским в 1990-х годах. В беседе с Business FM Глушков назвал это дело тухлым, а также заявил, что в преддверии этого разбирательства в Англии были обнаружены некие документы, из которых якобы следовало, что сам Березовский был в сговоре с тогдашним гендиректором «Аэрофлота» Евгением Шапошниковым.

Глушков проживал в Великобритании, где ему в 2010 году дали политическое убежище.