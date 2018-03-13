На шее умершего подельника Березовского нашли следы удушения

На шее бизнесмена Николая Глушкова, о смерти которого стало известно 13 марта, обнаружены следы удушения. Об этом «Коммерсанту» рассказали знакомые предпринимателя, который с 2010 года жил в Великобритании.

По их словам, тело 68-летнего Глушкова нашла его дочь Наталья в квартире на окраине Лондона. Имела ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно, ведется расследование.

Как передает «Говорит Москва», о причине смерти ничего не знает и владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, первым объявивший о кончине бизнесмена. Радиостанция предполагает, что Глушков мог скончаться от осложнений, вызванных СПИДом, и отмечает, что о его нетрадиционной сексуальной ориентации в январе этого года в прессе упоминал российский предприниматель Петр Авен.

РИА Новости со ссылкой на неназванный источник из окружения Глушкова сообщает, что тот умер «как Борис Березовский». Смысл этих слов он не объяснил. Помимо этого, агентство пишет, что в России за коммерсантом числятся задолженности на общую сумму почти 10 миллиардов рублей.

В 2017-м Глушков был заочно приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы по делу о хищении почти 123 миллионов долларов у «Аэрофлота» в сговоре с Березовским в 1990-х годах. Бизнесмен называл это дело тухлым, а также заявлял, что в преддверии данного разбирательства в Англии были обнаружены некие документы, из которых якобы следовало, что сам Березовский был в сговоре с тогдашним гендиректором «Аэрофлота» Евгением Шапошниковым.

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