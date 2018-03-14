Великобритания приготовилась выслать российских дипломатов

Лондон готовится объявить о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил телеканал Sky News на своей странице в Twitter в среду, 14 марта.

По информации его источников, об этом в ближайшее время заявит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Мера станет ответом на отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому Лондон обвиняет Россию.

Как пишет корреспондент Sky News Алистер Банкал (Alistair Bunkall), выслано будет значительное число дипломатов, хоть и не такое большое, как в 1971 году. «Не уверен, что будет выслан российский посол, однако мне сказали, что Великобритания хочет сохранить возможность для диалога», — добавил он.

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Ранее The Independent сообщала, что Мэй после отравления Скрипаля разрабатывает планы экономической войны против России.

4 марта Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в парке города Солсбери. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сообщалось, что им мог быть «Новичок», якобы разрабатывавшийся в Советском Союзе.

Британские власти считают, что за отравлением Скрипаля с большой долей вероятности стоит Москва. Мэй выдвинула Москве ультиматум, согласно которому в течение 24 часов она должна была правдоподобно объясниться. Россия отвергает причастность к инциденту и отказалась отвечать, срок ультиматума истек в 03:00 по московскому времени 14 марта.

В сентябре 1971 года Великобритания выслала из страны 105 российских дипломатических сотрудников. Это произошло после того, как сотрудник КГБ Олег Лялин, работавший в торговой миссии СССР в Лондоне, назвал имена агентов в посольстве и торгпредстве. В ответ из России были высланы 18 граждан Великобритании, пишет ТАСС.

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