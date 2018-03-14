В Сенате США предложили новые санкции против России

Член комитета по иностранным делам Сената США демократ Роберт Менендес призвал ввести против Москвы санкции и провозгласить Россию государством, спонсирующbм терроризм. Причиной стало отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщают РИА Новости.

«Закон США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли какое-либо государство химическое оружие, и наложил санкции. Согласно закону, председатель и лидер оппозиции в комитете сената по иностранным делам могут начать данный процесс», — заявил сенатор.

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По мнению Менендеса, Россия несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля. «Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России», — подчеркнул он.

4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Госдеп США заявил, что к отравлению причастны российские спецслужбы

Москва отвергает все обвинения.

Во вторник, 13 марта, газета Times сообщила, что Великобритания готовит секретную кибератаку против России. Для этого британское Минобороны и Центр правительственной связи страны ускоряет разработку совместной вредоносной компьютерной программы.

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