Совбез ООН проведет экстренное совещание из-за отравления Скрипаля

Экстренное совещание Совбеза ООН по поводу отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля состоится в среду, 14 марта. Об этом говорится на Twitter-странице миссии Нидерландов при всемирной организации.

Совещание назначено на 15:00 по местному времени (22:00 мск). Созвать его ранее призвала Великобритания. Как сообщали в МИД Соединенного Королевства, дипломаты намерены ознакомить коллег с имеющейся информацией об отравлении бывшего шпиона.

В то же время российского посла вызвали в британский МИД, передает Reuters. Там глава дипмиссии обсуждал дело Скрипаля.

Лондон также потребовал высылки из Великобритании 23 российских дипломата.

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4 марта Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в парке города Солсбери. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сообщалось, что им мог быть «Новичок», якобы разрабатывавшийся в Советском Союзе.

Британские власти считают, что за отравлением Скрипаля с большой долей вероятности стоит Москва. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 13 марта выдвинула Москве ультиматум, согласно которому в течение 24 часов российские власти должны были правдоподобно объясниться. Россия отвергает причастность к инциденту и отказалась отвечать, срок ультиматума истек в 03:00 по московскому времени 14 марта.

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