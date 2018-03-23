Евросоюз решил отозвать своего посла из России

Лидеры Евросоюза решили временно отозвать своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по поводу ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято на переговорах лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. Отмечается, что эта мера не подразумевает окончательный отзыв дипломата.

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Ранее, 22 марта, сообщалось, что Великобритания хочет убедить остальные страны выслать российских дипломатов по примеру Лондона. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена была предложить обвинить российскую сторону в отравлении Скрипаля и его дочери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в сквере в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении. 14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон-грата.

Москва отвергает все обвинения в отравлении и считает их необоснованными и нелогичными. 21 марта МИД России опубликовал памятную записку с официальной версией произошедшего.

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