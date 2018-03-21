МИД России официально разъяснил позицию по «делу Скрипалей»

Министерство иностранных дел России опубликовало памятную записку с разъяснением реальной ситуации в так называемом деле Скрипалей. Документ доступен на сайте МИД.

В записке излагается официальная позиция России по инциденту в английском Солсбери, где 4 марта без сознания были обнаружены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Обвинения Великобритании в том, что при отравлении Скрипалей было применено отравляющее вещество российского производства, названы безосновательными. «Великобритания публично поставила вопрос о "сокрытии" Россией части химарсенала и его "использовании" (…) Таким образом, Великобритания высказалась не только против России, но и против самой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и всей грандиозной работы, проделанной в её рамках», — говорится в документе.

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При этом отмечается, что Великобритания отказалась предоставить информацию о проводимом расследовании инцидента и таким образом «вместо того, чтобы опереться на существующие международно-правовые нормы, пошла на нечистоплотную политизацию вопроса».

В МИД России вызвало удивление предложение британского премьера Терезы Мэй созвать специальное заседание Совета Безопасности ООН. «Непонятно, чего добивалась британская сторона, вынося эту тему на рассмотрение СБ ООН. Данная тема никак не подпадает под мандат СБ ООН», — сказано в записке.

В документе также указывается на ряд несостыковок в версии произошедшего, выдвинутой Лондоном. «Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно? Утверждается, что потерпевших отравили в пиццерии (по другим данным, в машине, аэропорту, квартире и т.д.). Что же в реальности произошло? Как получилось, что их обнаружили через какое-то неопределенное время на какой-то уличной скамейке?»

При этом делается акцент на том, что пострадавшая Юлия Скрипаль — гражданка России. По международным нормам, следственные органы России имеют право на получение информации. В то же время, нет данных даже о состоянии здоровья Юлии. «Даже с чисто гуманитарной точки зрения действия Лондона выглядят просто варварскими», — сказано в документе.

При этом Россия готова к всестороннему сотрудничеству с Великобританией. Однако виновные в политизации процесса должны нести ответственность.

«Действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими «дела Скрипалей» противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу. Мы, разумеется, все это детально фиксируем, и со временем виновные неизбежно понесут наказание», — резюмируется в записке.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии. Лондон официально объявил в нападении Москву и заявил, что Скрипалей отравили разрабатываемым в России нервно-паралитическим токсином «Новичок». Эту позицию поддержал ряд стран Запада.

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