Москва отказалась называть обвинениями свои претензии по делу Скрипаля

Заявления Москвы, касающиеся причастности других стран к отравлению в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, не являются обвинениями. Об этом заявил директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков на брифинге для послов иностранных государств, передает «Интерфакс».

«Россия никого ни в чем не обвиняет. Просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим», — заявил он.

Ермаков пояснил, что заявления российских официальных лиц относительно «химико-технологического потенциала Чехии, Швеции и некоторых других государств» следует расценивать как напоминание того факта, что исследования в этой области широко распространены во всем мире.

«Просьба не расценивать это как претензии к нашим партнерам», — отметил представитель МИД.

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Ранее на брифинге 21 марта Ермаков заявил, что нападение на Скрипалей является «очередной грубо сфальсифицированной и противоправной авантюрой». Также он указал на неспособность властей Великобритании обеспечить защиту от теракта на своей территории и высказал предположение, что они сами срежиссировали его.

17 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в стране никогда не велись исследования химического оружия под кодовым названием «Новичок». Она добавила, что «это слово было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на Западе», и назвала пять стран в списке наиболее вероятных мест происхождения токсина.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально объявил в нападении Москву и заявил, что Скрипалей отравили разрабатываемым в России нервно-паралитическим токсином «Новичок». Эту позицию поддержал ряд стран Запада. Москва отрицает все обвинения и требует доступ к материалам расследования дела.

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