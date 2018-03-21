В МИД России рассказали о пробитом дне британских коллег

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона, в которой он связал президентские выборы в России и отравление Скрипаля. Об этом она написала в своем Facebook.

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«Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала», — написала представитель МИД РФ в Facebook.

Она также предположила, что, поскольку «мотив был у Великобритании и партнеров по НАТО, а у России мотива не было, — значит, надо его выдумать. Эти информационные атаки официального Лондона объяснимы — "заигрались, заврались и влипли"».

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй, официально обвинив Москву в покушении на Скрипаля, объявила о высылке 23 российских дипломатов. Лондон полагает, что бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, разработанным в России. Российская сторона считает обвинения грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога.

Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях. Москва отвергает обвинения.

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