Польша воспользуется делом Скрипаля для блокировки «Северного потока-2»

Германии следует пересмотреть свое отношение к проекту строительства трубопровода «Северный поток-2» после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, заявил замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский. Об этом сообщает ТАСС.
В Варшаве 19 марта пройдут переговоры премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Тема нового газопровода будет одной из главных на встрече.
После Солсбери сложилась «новая ситуация», отметил Шиманьский.
«Несомненно это один из аспектов политики России в отношении Европы, а не только в отношении Великобритании. Стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия, — полагает он. — Мы можем только убеждать Германию в том, что с "Северным потоком-2" связаны только негативные последствия».
Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США 16 марта потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект «Северный поток-2».
Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным властей Великобритании, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях. Москва отвергает обвинения. После инцидента со Скрипалем Россия и Великобритания взаимно выслали дипломатов.
«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.