На Украине рассказали о коварном плане «Газпрома»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что российский «Газпром» после запуска газопровода «Северный поток-2» начнет поднимать цену на это топливо. Такое заявление он сделал в интервью украинскому агентству Укринформ.

По утверждению Коболева, «Газпром», пользуясь своей доминирующей позицией на газовом рынке Европы, не допускает на него других поставщиков, в частности, за счет демпинга цен, «поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок». После запуска «Северного потока-2» такая стратегия российской компанией будет использоваться чаще, считает он.

«Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "Газпром" в любое время готов пойти на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "Газпром" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену», — заявил глава «Нафтогаза».

В марте 2018 года власти Украины, Молдавии, Литвы, Латвии и Польши обратились к главам парламентов страны Европы с требованием вступить в дискуссию о необходимости проекта «Северный поток-2» для европейских государств. Стороны подчеркнули, что проект газопровода носит политический характер и направлен на то, чтобы сделать Европейский союз зависимым от российского газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, в свою очередь, заявил 13 марта, что Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита газа через ее территорию.

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