«Газпром» призвал Украину доказать собственную целесообразность

Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита газа через ее территорию. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости. Медведев согласился с этим предложением, но сказал, что не нужно закрывать никаких вариантов.

«Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта», — подчеркнул Медведев.

7 марта в правительстве Украины сообщили об аресте активов российского холдинга за «нарушение монопольного законодательства страны и постановления Стокгольмского арбитража». 6 марта «Газпром» объявил о намерении оспорить решение арбитража.

Параллельно украинская сторона решила отсудить у российской компании дополнительно 20 миллиардов долларов. Украинская компания полагает, что именно столько «Газпром» недоплатил за транзит газа в Европу через Украину.

«Газпром» отказался начать поставки газа Украине в марте, аргументировав решение отсутствием допсоглашения на поставку газа. Это привело к временному газовому дефициту, после чего украинская сторона пригрозила российской компании новыми судебными разбирательствами.

Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в рамках спора с украинской компанией. Международный суд также обязал возобновить поставки газа на Украину в размере пяти миллиардов кубометров газа в год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!