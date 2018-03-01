«Газпром» вернул деньги Украине

Российский «Газпром» получил от украинского «Нафтогаза» предоплату за мартовские поставки газа в страну, однако вернул эти деньги из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, по которому эти поставки должны стартовать. Об этом рассказал зампред правления российской госкомпании Александр Медведев, передает ТАСС.

«"Газпром" действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок», — заявил Медведев, отметив, что поставки газа на Украину с 1 марта не начнутся.

Материалы по теме Кругом враги Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться

В четверг, 1 марта, стало известно, что «Нафтогаз» одержал победу в Стокгольмском арбитраже, который обязал «Газпром» выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов за нарушения по контракту от 2009 года.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования обеих компаний. Тогда суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов за недобор газа в период с 2009 года. Таким образом «Газпром» остался должен украинской компании 2,6 миллиарда долларов, последнее решение суда «Газпром» намерен опротестовать.

Компании судятся с 2014 года. «Нафтогаз» требовал в суде изменить цену на газ, а также отменить правило «бери или плати» и предоплату за поставленный газ. «Газпром» требовал погасить долги за поставленный газ и выплатить пени и штрафы за газ не отобранный.

В итоге суд удовлетворил большинство требований украинской стороны. Правило «бери или плати» (по нему сумма спора была наиболее внушительной) отменено не было, но контрактные условия были сокращены в несколько раз. В итоге суд обязал Украину ежегодно закупать пять миллиардов кубометров газа в год, причем 80 процентов этих объемов должны закупаться по правилу «бери или плати».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!