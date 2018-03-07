Украина начала арестовывать активы «Газпрома»

В правительстве Украины сообщили об аресте активов российского холдинга «Газпром» за «нарушение монопольного законодательства страны и постановления Стокгольмского арбитража». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на украинский кабмин.

Отмечается, что под арест попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».

Ранее 7 марта «Газпром» предложил украинскому «Нафтогазу» встретиться и обсудить процедуру расторжения всех действующих соглашений. По словам представителя российской компании, украинская сторона отправила допсоглашение, которое нарушало требования Стокгольмского арбитража. Подписывать это соглашение «Газпром» отказался, как и начать поставку газа в страну.

6 марта «Газпром» объявил о намерении оспорить решение Стокгольмского арбитража. Параллельно украинская сторона решила отсудить у российской компании дополнительно 20 миллиардов долларов. Украинская компания полагает, что именно столько «Газпром» не доплатил за транзит газа в Европу через Украину.

Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в рамках спора с украинской компанией. Международный суд также обязал возобновить поставки газа на Украину в размере пяти миллиардов кубометров газа в год.

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