«Газпром» решил поспорить с Украиной в «предвзятом» суде

Госкомпания «Газпром» подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в деле о поставках газа на Украину. Об этом рассказал зампредправления госкомпании Александр Медведев, передает «Интерфакс».

Российская компания намерена подать еще одну апелляцию — по суду о транзите газа. Опротестовать решение компания намерена до конца марта 2018 года.

«"Газпром" вчера также направил в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения», — заверил зампред госкомпании.

Украинский «Нафтогаз» ранее также заявил о новых судебных претензиях в адрес «Газпрома» — украинская компания намерена отсудить у российской 20 миллиардов долларов. «Нафтогаз» убежден, что «Газпром» не доплатил за транзит газа по территории Украины.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания рвет все соглашения с «Нафтогазом». Российская сторона, по словам Миллера, уверена в некорректности и предвзятости Стокгольмского арбитража.

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