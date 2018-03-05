Украина приготовилась взять взаймы на газ

НАК «Нафтогаз Украины» обладает достаточными ресурсами для обеспечения закупок газа в Европе, а также может выйти на международный финансовый рынок и выпустить еврооблигации. Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает 112.ua.

По его словам, у украинской компании есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития, «которую мы можем использовать, например, для закупки газа в апреле». Переговоры об открытии новой линии ведутся и с Европейским банком реконструкции и развития.

Кроме того, Витренко заявил, что контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» завершатся в конце 2019 года. Российской стороне, считает он, не стоит рассчитывать, что их удастся расторгнуть через Стокгольмский арбитраж раньше этого срока.

«Даже если через 45 дней "Газпром" обратится в арбитраж, такой арбитраж будет длиться годами. Контракт на транзит завершается 31 декабря 2019 года. Ждать, что к этому времени завершится арбитраж, нет особого смысла. На наш взгляд, с практической точки зрения ничего не состоится», — цитирует Витренко «Укринформ».

Он добавил, что добиться прекращения контракта «Газпром» способен только вне правового поля.

5 марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что направил «Нафтогазу» уведомление о расторжении всех действующих контрактов. По мнению руководителя российской компании, Стокгольмский арбитраж был некорректен и предвзят в вынесении вердикта — именно поэтому «Газпром» решил порвать с «Нафтогазом».

На новый газовый конфликт между странами уже отреагировали в Европе. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что решение «Газпрома» раздражает европейский истеблишмент.

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