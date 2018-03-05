Германия возмутилась разрывом контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Германия крайне обеспокоена решением «Газпрома» разорвать соглашения с «Нафтогазом» и прекращением поставок газа из России на Украину. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Укринформ».

«Если "Газпром" хочет преждевременно объявить о разрыве контрактов, это вызывает раздражение не только тут, в Германии, но и в других странах ЕС, и в Еврокомиссии», — сказал Зайберт. По его словам, Москва и Киев должны быть надежными партнерами в вопросе обеспечения Европы газом.

Зайберт пояснил, что стороны должны выполнять решения Стокгольмского суда, принятые в декабре и феврале. Он также приветствовал усилия еврокомиссара Мароша Шевчовича в разрешении спора.

Кроме того, представитель правительства Ангелы Меркель отметил, что не видит связи между вопросом поставки газа на Украину и газопроводом «Северный поток-2». Он подчеркнул, что при реализации данного проекта все правовые нормы были соблюдены.

5 марта также стало известно, что «Газпром» официально направил уведомление в «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Как сообщает «Интерфакс», председатель правления компании Алексей Миллер объяснил решение двойными стандартами арбитража и нежеланием решать за свой счет экономические проблемы Украины.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов, а также начать поставки газа Украине, обязав последнюю ежегодно закупать у российской стороны пять миллиардов кубометров газа.

«Газпром» отказался начать поставки газа Украине в марте, аргументировав решение отсутствием допсоглашения на поставку газа. Это привело к временному газовому дефициту, после чего украинская сторона пригрозила российской компании новыми судебными разбирательствами.

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