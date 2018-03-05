Кремль поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»

Позиция «Газпрома» в споре с украинской компанией «Нафтогаз» достаточно последовательна, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 5 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля также подчеркнул, что спор компаний должен решаться в суде. «Конечно, компания ["Газпром"] будет свои интересы защищать», — сказал Песков.

Он отказался комментировать заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что российская сторона должна компенсировать потери Киеву. «Все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости, и этим занимаются юристы компании нашей», — отметил пресс-секретарь.

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3 марта Витренко сообщил, что Украине пришлось купить европейский газ в четыре раза дороже, чем у «Газпрома». По его словам, восполнить разницу в стоимости топлива должна российская компания.

2 марта «Газпром» объявил о разрыве контрактов с «Нафтогазом». Как стало известно 28 февраля, Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую компанию выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных в контракте объемов газа для транзита. В «Газпроме» объявили, что не согласны с решением суда и намерены защищать свои права.

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