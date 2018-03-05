Порвавшая с «Газпромом» Украина купила европейский газ в четыре раза дороже

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витриенко сообщил, что Украине пришлось купить европейский газ в четыре раза дороже, чем у «Газпрома». Об этом он написал в Facebook.

По его словам, восполнить разницу в стоимости топлива должна российская компания.

«Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с "Газпрома" компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны. Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована "Газпромом"», — заявил Витриенко.

Он отметил, что газ в Европе продавался от тысячи долларов за кубометр.

2 марта «Газпром» объявил о разрыве контрактов с «Нафтогазом». Решение было принято после вердикта Стокгольмского арбитражного суда в рамках разбирательства между двумя компаниями.

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — сказал глава российской госкомпании Алексей Миллер, добавив, что в сложившейся ситуации российская сторона считает продолжение действия контрактов экономически нецелесообразным и невыгодным.

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«Газпром» и «Нафтогаз» инициировали разбирательство еще в 2014 году. Как стало известно 28 февраля, Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных в контракте объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, по которому «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за осуществленные поставки, российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов. В «Газпроме» объявили, что не согласны с решением суда и намерены защищать свои права.

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