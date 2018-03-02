«Газпром» отказался оставлять Украину без газа

«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через территорию Украины, несмотря на заявление о немедленном расторжении контракта с «Нафтогазом». Об этом заявил официальный представитель российской госкомпании Сергей Куприянов, сообщает РБК.

«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», — сказал он в ответ на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита. Как отметил источник издания, для разрыва контрактов требуется пройти через юридический процесс, который требует времени. Транзитный контракт также предусматривает, что при наличии противоречий стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что в ближайшее время обсудит ситуацию вокруг «Газпрома» и «Нафтогаза» с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем. Министр, отвечая на вопрос о возможном риске с транзитом газа через украинскую территорию, отметил, что условия контракта должны исполняться, сообщает ТАСС.

Новак добавил, что пока нет оснований возобновлять трехсторонние переговоры (Россия — Украина — Еврокомиссия) по поставкам газа, но такая возможность не исключена. «Их уже не было давно, не знаю, нужны они или нет, будут или не будут. Пока оснований нет, есть контракты, [стороны] должны согласовать дополнительные соглашения, если они хотят», — добавил министр.

Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, обязавшего «Нафтогаз» выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, «Газпром» должен украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В пятницу, 2 марта, глава российской госкомпании Алексей Миллер объявил, что «Газпром» вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» после решения арбитража. Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что контракт не предусматривает расторжение в одностороннем порядке. В случае расторжения контракта украинский лидер пообещал обратиться в арбитраж за компенсацией ущерба.

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