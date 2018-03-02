Украина решила подзаработать на разрыве контракта с «Газпромом»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае расторжения «Газпромом» контракта с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа Киев через суд будет требовать компенсации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, договор между сторонами не предусматривает право расторжения в одностороннем порядке. «Подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства», — отметил украинский президент.

Российская госкомпания 2 марта объявила о намерении немедленно разорвать соглашения с украинским партнером. Решение последовало за вердиктом Стокгольмского арбитражного суда, который 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных в контракте объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения суда российская сторона должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

«Нафтогаз» в пятницу посоветовал украинцам экономить газ. К инициативе присоединился Порошенко, призвав государственные учреждения уменьшить температуру в помещениях «на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах».

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