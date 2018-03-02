Украинцев призвали потерпеть ради «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» призвала украинцев потерпеть, экономя газ ради того, чтобы насолить российскому «Газпрому» и президенту России Владимиру Путину. Соответствующий призыв размещен на странице компании в Facebook.

«Вчера за 15 минут до начала поставок газа "Газпром" уведомил нас, что "я передумал" (тю, и чего это она обиделась вдруг?)). А также снизил давление в газопроводах на 20 процентов и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель — осуществить мечту или об "Украина замерзла", или об "Украина — ненадежный транзитер и отбирает газ"», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» увязал новый виток споров с «Газпромом» с президентскими выборами в России и призвал украинцев «поступить плохо и испортить человеку праздник», начав экономить на потреблении газа. Для этого компания посоветовала жителям домов с котлами снизить среднюю температуру в помещении на один градус днем и два градуса ночью, что позволит сократить потребление газа на 8-9 процентов. Потерпеть предлагается не более пяти суток — до потепления.

К акции даже присоединился президент Украины Петр Порошенко. «Газпром» в четверг, 1 марта, объявил об отказе экспортировать газ на Украину из-за отсутствия дополнительного соглашения, на Украине это решение сочли за нарушение вердикта Стокгольмского арбитража. Позднее «Газпром» пошел дальше и объявил о разрыве всех контрактов с Украиной.

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