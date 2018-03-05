Украина обвинила Россию в разыгрывании «газовой комедии»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что власти страны обладают всеми юридическими механизмами для того, чтобы заставить российскую госкомпанию «Газпром» погасить задолженность перед «Нафтогазом». Саму же ситуацию вокруг нового газового спора Климкин охарактеризовал как комедию, передает «Укринформ».

«По правилам арбитража, они должны выплачивать сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов поскольку это невозможно с юридической точки зрения», — сказал министр, отметив, что в противном случае Украина продолжит давить на Россию.

По словам главы украинского МИДа, своими действиями Россия нарушает нью-йоркскую конвенцию исполнения решений арбитража, что может стать причиной нового разбирательства стран только уже в судах Нью-Йорка или Лондона. «Спрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас "Газпрому" уже не удастся», — полагает Климкин.

Он утверждает, что текущая ситуация принципиально отличается от предыдущих газовых споров в 2006-м и 2009 году.

«"Газпром" устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат, но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства», — заявил министр.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов, а также начать поставки газа Украине, обязав последнюю ежегодно закупать у российской стороны пять миллиардов кубометров газа.

«Газпром» отказался начать поставки газа Украине в марте, аргументировав решение отсутствием допсоглашения на поставку газа. Это привело к временному газовому дефициту, после чего украинская сторона пригрозила «Газпрому» новыми судебными разбирательствами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!