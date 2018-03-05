Украина переложит на «Газпром» переплату за газ

«Газпром» обязан компенсировать Украине 34-процентную переплату за импортный газ в марте. Об этом заявил директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook. Он сказал, что «Газпром» не выполнил свои контрактные обязательства, хотя до этого выставил счет за март, который «Нафтогаз» оплатил.

Витренко также заметил, что цены на газ в некоторые дни доходили до тысячи долларов за тысячу кубометров. «Если бы мы покупали газ на те дни "для подстраховки", то вся стоимость газа легла бы нам на убытки, которые нам никто не компенсировал», — заявил топ-менеджер.

3 марта Витренко сообщил, что Украине пришлось купить европейский газ в четыре раза дороже, чем у «Газпрома». По его словам, восполнить разницу в стоимости топлива должна российская компания.

«Газпром» и «Нафтогаз» инициировали разбирательство еще в 2014 году. Как стало известно 28 февраля, Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных в контракте объемов газа для транзита.

С учетом предыдущего решения арбитража, по которому «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за осуществленные поставки, российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов. В «Газпроме» объявили, что не согласны с решением суда и намерены защищать свои права.

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