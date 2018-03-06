Украина захотела отсудить у России миллиарды долларов

Украинский «Нафтогаз» захотел отсудить у российского «Газпрома» около 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, передает во вторник, 6 марта, телеканал ICTV. Представитель «Натфогаза» пояснил, что компания намерена выбить компенсацию за заниженный в два раза тариф на транзит газа через территорию Украины.

«Мы считаем, что стоимость транзита через Украину занижена приблизительно в два раза. И мы будем пробовать доказать это в рамках еще одного арбитражного процесса», — заявил Витренко, отметив, что, по их оценкам, недополученная сумма составляет 20 миллиардов долларов.

Коммерческий директор добавил, что в компании работают над новым письмом в адрес «Газпрома», в котором «Нафтогаз» предложит российской компании пересмотреть размер транзитного тарифа. В случае отказа «Газпрома» пойти на уступки, «Нафтогаз» намерен вновь подать в Стокгольмский арбитраж.

Ранее, 5 марта, глава «Газпрома» Алексей Миллер уведомил «Нафтогаз» о намерении российской стороны расторгнуть все действующие соглашения с украинской компанией. Глава российской госкомпании убежден, что решение Стокгольмского арбитража было некорректным и предвзятым.

28 февраля международный суд постановил «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов в рамках спора с украинской компанией. На следующий день «Газпром» отказался поставлять украинской стороне, мотивировав свое решение отсутствием допсоглашения, хотя Стокгольмский арбитраж обязал стороны возобновить поставки газа на Украину в размере пяти миллиардов кубометров газа в год.

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