«Газпром» предложил «Нафтогазу» встретиться и поговорить

Российский «Газпром» предложил украинскому «Нафтогазу» встретиться и обсудить процедуру расторжения всех действующих соглашений. Об этом рассказал зампред правления российской компании Александр Медведев, передает ТАСС.

Представитель «Газпрома» также объяснил, почему российская компания отказалась начать поставки газа на Украину в марте. По словам Медведева, украинская сторона отправила российской допсоглашение, которое нарушало требования Стокгольмского арбитража. Подписывать это соглашение «Газпром» отказался, как и начать поставку газа в страну.

«В феврале 2018 года "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" подписанное с его стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало окончательному арбитражному решению от 22 декабря 2017 года, а также содержало ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов», — сообщил Медведев.

Он добавил, что по этой же причине российская компания вернула украинской предоплату за поставки газа в марте.

Медведев 6 марта объявил о намерении «Газпрома» оспорить решение Стокгольмского арбитража. Параллельно украинская сторона намерена оспорить уже решение «Газпрома» и попытаться отсудить дополнительно 20 миллиардов долларов. Украинская компания полагает, что именно столько «Газпром» не доплатил за транзит газа в Европу через Украину.

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