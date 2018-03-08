Украину похвалили за экономию после конфликта с «Газпромом»

Украинцы снизили потребление газа на 14 процентов для обеспечения надежной доставки топлива европейским потребителям и вдохновили мир. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, «Газпром» потерпел неудачу в попытке выставить Украину и «Нафтогаз» ненадежными партнерами по транзиту. Первый заместитель главы правления «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома отметил, что потребление сократилось почти с 205 миллионов кубометров в сутки до 180 миллионов.

Ранее, 7 марта, в правительстве Украины сообщили об аресте активов российского холдинга «Газпром» за «нарушение монопольного законодательства страны и постановления Стокгольмского арбитража». 2 марта украинская компания «Нафтогаз» призвала украинцев потерпеть, экономя газ ради того, чтобы насолить российскому «Газпрому» и президенту России Владимиру Путину.

Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в рамках спора с украинской компанией. Международный суд также обязал возобновить поставки газа на Украину в размере пяти миллиардов кубометров газа в год.

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