Австрия вступилась за «Северный поток-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о поддержке проекта «Северный поток-2», передает Rambler News Service. Об этом Курц рассказал после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы австрийского правительства, для реализации проекта нужно проработать множество деталей, но в целом он является позитивным для Австрии, Германии и других стран. «Проект, который касается не только Австрии, но и Германии и других государств, — это "Северный поток-2", и австрийское федеральное правительство также его поддерживает», — подчеркнул он.

Ранее, 16 февраля, поддержку строительству газопровода оказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она заверила, что «Северный поток-2» не угрожает энергетической безопасности Европы.

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В то же время Польша выступает против реализации проекта, утверждая, что он негативно скажется на энергобезопасности Европы. Так, в конце января польские власти обратились к США с просьбой ввести санкции в отношении проекта.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 февраля сообщила, что Варшава намерена противопоставить газопроводу собственный проект — Baltic Pipe, который должен через Балтийское море протянуться от побережья Польши в Данию и подключиться к норвежской газотранспортной сети.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

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