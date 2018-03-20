Британский МИД собрал «парад фейков» о Скрипале в один ролик

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия дезинформирует население относительно истории отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Форин-офис опубликовал в Twitter ролик, демонстрирующий появлявшиеся в России трактовки произошедшего в Солсбери.

Ведомство перечисляет неофициальные версии, звучавшие в различных российских медиа: «Это сделала Британия, чтобы разжечь антироссийские настроения», «Это сделала Украина, чтобы подставить Россию (о подобном заявлял бывший директор ФСБ, ныне депутат Госдумы Николай Ковалев — прим. «Ленты.ру»)», «Это сделали США, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире».

@foreignoffice / Twitter

В ролик также попали версии о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» появился в Британии не из России, а из Чехии, Словакии или Швеции (эту версию высказывала представитель МИД России Мария Захарова; три этих страны заявили, что не имеют отношения к разработке «Новичка» — прим. «Ленты.ру»). В топе оказалась версия о попытке самоубийства Скрипаля или о том, что бывшего разведчика отравила теща (или свекровь его дочери Юлии).

«Вместо того чтобы дать объяснение инциденту в Солсбери, Россия начала кампанию дезинформации», — заключают в британском МИД.

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Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили находящимися без сознания в английском Солсбери в начале марта. По данным британского правительства, на месте преступления нашли следы вещества семейства «Новичок», якобы разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва обвинения отвергает и заявляет, что ни в СССР, ни в России не было программ разработки с таким названием.

Один из разработчиков вещества, профессор Леонид Ринк, назвал «полной ахинеей» версию о том, что отец и дочь отравились ядом, который она привезла в Британию в чемодане. Согласно другой версии, Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля при помощи порошка.

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