Мир
 
Последние новости
Разработчик «Новичка» указал виновных в отравлении Скрипаля
Скончался последний в мире самец северного белого носорога
Николя Саркози взят под стражу во Франции
Художник превратил звезд в уродов и прославился
«Газпрому» предсказали долгую зависимость от Украины
«Роскосмос» уличили во лжи
Банду «Ключевские» уличили в 12 убийствах конкурентов и предпринимателей
Макаревич посмеялся над «поднявшейся волной говна» из-за злобных дебилов
Ягуар испугался гигантского муравьеда
Прощавшихся с маньяком Мэнсоном припорошило его прахом

Разработчик «Новичка» указал виновных в отравлении Скрипаля

Перейти в «Мою Ленту»

К отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании вряд ли причастна Россия. Такое заявление сделал РИА Новости доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, входивший в советское время в группу разработчиков отравляющей системы «Новичок».

По его словам, об этом свидетельствует то, что все пострадавшие живы. «Значит, либо это вовсе не система "Новичок", либо она была плохо "сварена", халтурно применена. Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь», — сказал эксперт.

Он счел, что даже малограмотные российские диверсанты не стали бы применять единственный препарат российского происхождения, поскольку это «просто смешно и недопустимо».

Ринк также указал, что для профессионалов технология «Новичка» общедоступна, его может сделать любая фармацевтическая или химическая корпорация. Однако точную рецептуру воспроизвести сложно, и поэтому британцы не дают образец Москве, уверен он. «Как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Сразу выяснится, что это не российская технология», — считает профессор.

Эксперт отмечает, что в Великобритании есть специалисты, которые могли обработать веществом вещи Скрипаля. Он также добавил, что версия о перевозке яда дочерью бывшего шпиона в чемодане — «полная ахинея». «Это чушь собачья! (...) Она бы при таком варианте даже не доехала до Лондона», — подчеркнул он.

Какая-либо официальная информация об отравляющих веществах семейства «Новичок» в открытых источниках отсутствует. Однако по данным советского химика Вила Мирзаянова, считающегося одним из его создателей, вариант этого вещества можно получить с помощью обычных органофосфатных соединений, изготавливаемых на химзаводах по производству удобрений или пестицидов.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения. По одной из версий, Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля при помощи порошкообразного вещества.

«Дело Скрипаля» стало поводом для международного скандала. Лондон обвинил Москву в случившемся и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила тем же.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Великобритании задумались об эксгумации тела соратника Березовского
Стало известно о выдаче виз россиянам после высылки британских дипломатов
В Лондоне назвали абсурдными заявления России о непричастности к делу Скрипаля
Другие материалы рубрики
Мир00:1019 марта

Хватит кормить Канзас

Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
06:01Сегодня

Француженка 10 лет прятала новорожденных детей от мужа в морозилке

09:20Сегодня

Прощавшихся с маньяком Мэнсоном припорошило его прахом

06:38Сегодня

Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на картах Google

Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
04:00Сегодня

Неуклюжий австралиец пришел на ограбление и застрял в двери

02:48Сегодня

Лидер Палестины назвал американского посла «сукиным сыном»

11:4419 марта

Германия предсказала развитие отношений с Россией после переизбрания Путина

Мир00:0216 марта

Все оттенки черного

Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
04:3119 марта

Китаянка пришла в любовный отель с внуком и убила его

02:42Сегодня

Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии

01:22Сегодня

В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры

Россия
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
Рецидивисты разбили краденый ящик пива и сели в тюрьму
Россиянин ценой своей жизни спас бездомных из горящего приюта
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Страна стояла на пороге гражданской войны»
Почему реформы 90-х сделали россиян нищими
При строительстве метро в Москве провалилась дорога
Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера попросились на родину
Все материалы
Мир
Хватит кормить Канзас
Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
Разработчик «Новичка» указал виновных в отравлении Скрипаля
Прощавшихся с маньяком Мэнсоном припорошило его прахом
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на картах Google
Неуклюжий австралиец пришел на ограбление и застрял в двери
Лидер Палестины назвал американского посла «сукиным сыном»
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Все материалы
Бывший СССР
Деды зиговали
По Риге каждый год маршируют ветераны СС. Будет ли у них свой праздник?
Раскрыты обстоятельства самоубийства возможного виновника крушения Boeing MH17
Киевляне спасли площадь Льва Толстого
Опубликована личная переписка предполагаемого виновника крушения Boeing MH17
Украина пожаловалась Евросоюзу на выборы в Крыму
Порошенко назвал «филькиной грамотой» итоги выборов в Крыму
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Германия нашла замену российскому газу
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Участники флешмоба в Ялте поздравили Владимира Путина и пригласили его на ЯМЭФ
«Газпрому» предсказали долгую зависимость от Украины
Госдолг США установил абсолютный рекорд
Утечка данных обошлась Facebook в миллиарды долларов
Все материалы
Силовые структуры
Я — человек в погонах
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Полицейским поручили защищать проституток после набегов Рыжего Тарзана
Рыжего Тарзана отправили в колонию за марш голых проституток в Петербурге
Солнцевские связи
Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Петербургский врач избил каратиста пивной бутылкой
У главного следователя Москвы отобрали три пистолета
Все материалы
Наука и техника
Разгонный блок «Фрегат» выводит полезную нагрузкуРусское качество
«Роскосмос» угробил чужие спутники и гордится этим. Недовольных отдали под суд
Китай займется продажей возвращаемых спутников
Названа самая полезная разновидность голодания
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Российская армия получила модернизированные минометы «Сани»
Все материалы
Спорт
Дарья КасаткинаУбийца гигантов
20-летняя россиянка расправилась с Уильямс и ворвалась в элиту тенниса
Возмущенный Ибрагимович требовал называть его богом вместо короля
Слуцкий назвал главное преимущество английского футбола перед российским
Лидеры «МЮ» встали на защиту партнера и ополчились против Моуринью
Еще одна страна задумалась о бойкоте чемпионата мира-2018
Газзаев возмутился вопросом об усах Грудинина и грубо закрыл тему
Российских биатлонистов сравнили с загнанными лошадьми
Все материалы
Культура
«Страшная несправедливость — стать жертвой своей страны»
Кто снял французский антивоенный эпос об ужасах и наживе на Первой мировой
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
С широко открытым ртом
Секреты лучших снимков знаменитостей от главного фотографа Голливуда
Макаревич посмеялся над «поднявшейся волной говна» из-за злобных дебилов
Лоза диагностировал у Макаревича больной живот
Макаревич решил не извиняться за «злобных дебилов» в России
Раскрыты причины госпитализации Федора Добронравова
Все материалы
Интернет и СМИ
Мода на войну
Модели, звезды и жертвы бомбежек глазами одного из лучших фотографов XX века
Продавец унижала посетителей магазина в соцсетях и поплатилась
В сети умилились трогательной записке ребенка отцу-работяге
Масляков оценил чувство юмора Путина
Трамп случайно распиарил книгу бывшего главы ФБР своими ругательствами
Блогер смешал сотню роликов в один и «открыл портал в ад»
Живи, но не сейчас
Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть
Все материалы
Ценности
Олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд и дизайнер Анастасия Задорина в окружении моделей«Нашу форму сравнивают с тюремной робой»
Она одела российских олимпийцев, и ее возненавидела вся страна
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Юдашкин увидел в кандидатах в президенты много синего
Пешеходов заставят «засветиться» на дороге
Рианна предложила мужчинам накрасить губы
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
В Японии обнаружили «суперженский» туалет
Россияне начали покупать туры в Египет
Китайскую авиакомпанию скомпрометировали с помощью порно
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
«Звучали шутки про водку в крови»
История жительницы Подмосковья, переехавшей в Англию
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Ученые сняли на видео расправу двух косаток над дельфином
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Краб сразился на ножах с бразильцем и проиграл
Отсутствие протестов против крокодила-людоеда обрадовало власти
Все материалы
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Суперсемейка
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Китайцы сделали первый распечатанный на принтере массовый автомобиль
Volkswagen показал детали салона и кузова нового «Туарега»
Названы рублевые цены на Mitsubishi Eclipse Cross
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы