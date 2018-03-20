Разработчик «Новичка» указал виновных в отравлении Скрипаля

К отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании вряд ли причастна Россия. Такое заявление сделал РИА Новости доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, входивший в советское время в группу разработчиков отравляющей системы «Новичок».

По его словам, об этом свидетельствует то, что все пострадавшие живы. «Значит, либо это вовсе не система "Новичок", либо она была плохо "сварена", халтурно применена. Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь», — сказал эксперт.

Он счел, что даже малограмотные российские диверсанты не стали бы применять единственный препарат российского происхождения, поскольку это «просто смешно и недопустимо».

Ринк также указал, что для профессионалов технология «Новичка» общедоступна, его может сделать любая фармацевтическая или химическая корпорация. Однако точную рецептуру воспроизвести сложно, и поэтому британцы не дают образец Москве, уверен он. «Как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Сразу выяснится, что это не российская технология», — считает профессор.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

Эксперт отмечает, что в Великобритании есть специалисты, которые могли обработать веществом вещи Скрипаля. Он также добавил, что версия о перевозке яда дочерью бывшего шпиона в чемодане — «полная ахинея». «Это чушь собачья! (...) Она бы при таком варианте даже не доехала до Лондона», — подчеркнул он.

Какая-либо официальная информация об отравляющих веществах семейства «Новичок» в открытых источниках отсутствует. Однако по данным советского химика Вила Мирзаянова, считающегося одним из его создателей, вариант этого вещества можно получить с помощью обычных органофосфатных соединений, изготавливаемых на химзаводах по производству удобрений или пестицидов.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения. По одной из версий, Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля при помощи порошкообразного вещества.

«Дело Скрипаля» стало поводом для международного скандала. Лондон обвинил Москву в случившемся и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила тем же.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!