Назван метод отравления Скрипаля

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно, могли отравить через вентиляцию автомобиля, передает ABC News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

По данным собеседников телеканала, у британских силовиков есть представление, как именно был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению спецслужб, применялось порошкообразное отравляющее вещество, запущенное в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехал Скрипаль и его дочь.

При этом под воздействие порошка попали еще более 30 человек, не исключают британские власти.

Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в британском Сослбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях. Москва отвергает обвинения.

После инцидента со Скрипалем Россия и Великобритания взаимно выслали дипломатов. Кроме того, Москва запретила деятельность Британского совета.

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